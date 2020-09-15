В Отделении ПФР по Липецкой области – новый управляющий

В ОПФР по Липецкой области состоялось новое кадровое назначение. В соответствии с Постановлением Правления ПФР от 09.09.2020 года № 54-пл Павлов Евгений Николаевич с 15 сентября вступил в должность управляющего Отделением ПФР по Липецкой области.

Коллективу регионального ПФР нового управляющего представила начальник департамента кадровой политики Исполнительной дирекции ПФР РФ Корякина Юлия Сергеевна и заместитель главы администрации Липецкой области Ильин Александр Иванович.

Павлов Евгений Николаевич родился в 1974 году. С золотой медалью окончил школу № 24. В 1996 году с красным дипломом окончил физико-математический факультет Липецкого Педагогического института.

Работал в учебно-методическом центре городского управления образования – методистом, заместителем директора, директором.

С 2005 года – в департаменте образования администрации Липецка – начальником отдела, заместителем председателя.

С января 2012 года – председатель департамента образования.

С 27 декабря 2016 года – заместитель главы администрации города Липецка.

Лауреат городской премии имени Сталя Шмакова. Лучший педагог-организатор летнего отдыха РФ по итогам федерального конкурса 2000 года. Награжден почетной грамотой профильного российского Министерства, знаком «Почетный работник общего образования РФ».