30 декабря 2020 года в дежурную часть ОМВД России по г.Ельцу поступил звонок о том, что мать оставила малолетнего ребёнка одного в квартире, а сама уже долго отсутствует.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних незамедлительно выехали на место происшествия и в квартире неработающей 22-летней ельчанки обнаружили малолетнего ребенка. Со слов подозреваемой, она оставила своего младшего ребенка, годовалую дочь, в квартире, закрыла дверь и ушла. А за старшим ребёнком попросила присмотреть соседку. Тем самым она оставила дочь без помощи в опасном для жизни состоянии на длительное время, осознавая, что девочке никто не может помочь, так как она находится одна в помещении. Кроме того, ребёнок, оставленный без питания и надлежащего ухода, мог получить повреждения или погибнуть.

В отношении нерадивой матери по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года, сообщает ОМВД России по городу Ельцу.