Данковской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга в одном из городских пабликов в соцсетях обнаружена видеозапись, на которой житель г. Данкова высказывает в адрес начальника ОГИБДД М ОМВД России «Данковский», находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, угрозы применения насилия и физической расправы.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в следственные органы направлено мотивированное постановление для решения вопроса о возбуждении в отношении указанного гражданина уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В настоящее время уголовное дело возбуждено. Ход расследования дела взят прокуратурой на контроль.