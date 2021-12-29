Традиционно новогодние праздники – это время чудес, даже не самих чудес, а их ожидания, когда, кажется, что сильное желание обязательно сбудется. И это предвкушение делает людей счастливее.

Приближается один из самых волшебных и сказочных праздников – Новый год. Все вокруг играет яркими красками, люди суетятся, покупают подарки, дети готовятся к новогодним утренникам, украшают квартиры, создавая новогоднее настроение. Предвкушение чуда – это отличный повод, чтобы добавить в свою жизнь новизны. Совершенно неважно, молодая вы семья или нет – возобновить старые традиции или придумать новые никогда не поздно.

В России Новый год принято встречать в кругу семьи или друзей. Близкие люди собираются вместе вечером 31-го декабря, за праздничным столом, украшенным различными блюдами, провожают Старый год и встречают Новый. Вспоминают, что было в уходящем году, делятся впечатлениями и эмоциями. Рассказывают, что произошло в жизни интересного и, конечно же, желают друг другу всего хорошего.

Немало важной частью этого праздника являются бенгальские огни и хлопушки, которые с трепетом и нетерпением ждут дети. А что может быть лучше яркого фейерверка? Взрослые превращаются в маленьких детей, приходит и тот самый волшебный и всеми предвкушаемый момент, когда небо озаряется разноцветными огненными вспышками.

Но самым значительным и первостепенным является новогодний стол. Люди заранее стараются закупить продукты и составить особенное, праздничное меню. Традиционным блюдом новогоднего стола принято считать салат «Оливье» и «Сельдь под шубой», а десертом являются мандарины, которые мы щелкаем как семечки. Все эти блюда пришли к нам из советского времени, когда многие продукты были дефицитом.

Как согреться даже в самую лютую стужу у каждой семьи есть свои особенные забавы и ритуалы, которые они стараются не нарушать, а бережно хранят дополняя их все новыми и новыми элементами.

Создать подарки своими руками

Эта прекрасная традиция, которая сближает детей и родителей, помогает сделать праздник по-настоящему семейным. Мастерить можно все что угодно: открытки, новогодние игрушки, композиции на окна, икебаны – важно делать это с любовью. Самодельные эксклюзивные подарки, порадуют близких и друзей, наполнят праздничное настроение волшебством, желанием стремиться в этот день обязательно в родное гнездо.

Украшать елку

Представить Новый год без ёлки просто невозможно. Она один из важнейших символов праздника. Именно под ней дети и взрослые находят подарки в первое утро наступившего года. (Если ещё не приготовили их для дорогих людей, то самое время начинать!) Обязательное условие – всей семьей наряжать пушистую красавицу. Для этого лучше заранее спланировать вечер, когда все будут в сборе. Можно испечь вкусностей, приготовить какао и под новогодние песни украшать елку и дом. Изготовление гирлянд не займет много времени. Вы можете пришить или приклеить к длинной нитке вырезанные из бумаги геометрические фигуры, длинные полоски, новогодние силуэты елочек, звездочек, домиков, белочек, зайчиков – все, что вам понравится. Дети сами могут нанизывать на нитку разноцветные войлочные шарики или самодельные бусины. Интересную гирлянду можно собрать из природных материалов: шишек, веточек, ягод шиповника, сушеных ломтиков апельсина. Здесь главное фантазия и желание!

Мастерить новогодний календарь

Адвент – календарь накануне Нового года – это еще один момент к подготовке к празднику после елки и подарков. Мастерить его можно по-разному, используя так же разнообразные материалы. Он может быть предназначен конкретному человеку или же семье в целом. Календарь можно сделать, подвязав подарки с цифрами за веревочки на вешалку для одежды или из спичечных коробков. Каждый день – новый подарок или задание. Купите несколько упаковок спичек и используйте их в качестве коробочек для подарков, подвесьте их на веревку, чтобы было удобно отрезать подарок.

Самая-самая традиция…

Постарайтесь как можно больше времени проводить всей семьей, вместе пить ароматный чай, есть мандарины, смотреть советское кино, чаще обниматься и ждать приближения чуда. Магия этого праздника заключается в единении о своими близкими, с которыми так важно вспомнить самые приятные события уходящего года.

В преддверии Нового года мы начинаем задумываться о том, как прошел уходящий год, всё ли успели из того, что намечали, всё ли сделали так, как было задумано, всем ли остались довольны или что-то вышло иначе, не успело реализоваться, увильнуло из-под самого носа. Но достигнуть новых вершин можно в наступающим году.

И все же стоить поблагодарить уходящий 2021 год и сообщить 2022-му, что готовы принять его в свои объятья!

До Нового года осталось совсем немного, а это значит, что пора завершать начатые дела, запасаться идеями для праздничных и предпраздничных занятий, игр и развлечений. А еще сохранять и приумножать добрые семейные традиции. В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом, к каждому человеку. Безусловно, в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое – понимание и любовь.

Пусть в Новый год исполнится самая заветная мечта, пусть успех сопутствует вашим начинаниям всегда и во всем. Пусть семья будет тем тылом, который согревает и сохраняет ваше душевное равновесие в трудные непростые моменты нашей быстроменяющейся жизни. Пусть все будут здоровы и счастливы. С Новым годом! Счастья, мира и благополучия в наступающим 2022 году!

Елизавета Батареева.

Фото Алексея Ряшенцева и из личного архива.