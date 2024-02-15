В Добринском районе прошла проверка готовности администрации Добринского муниципального района, приданных ей сил и средств к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период.

— Готовность муниципалитета к началу предполагаемого паводка оценивалась по целому ряду критериев, — пояснил начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского муниципального района Сергей Долматов, — основной из которых — фактическое положение дел по выполнению задач по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период.

На территории Добринского района расположены 3 гидротехнических сооружения, которые могут создать реальную угрозу подтопления во время паводка. Все они расположены на реке Чамлык, вблизи населенных пунктов Талицкий Чамлык, Васильевка и Новопетровка.

При наихудшем сценарии развития ситуации, а также аварии на вышеуказанных гидротехнических сооружениях в зонах возможного подтопления могут оказаться 269 домов, где проживают 648 жителей, среди которых — 102 ребенка. Также в зону возможного подтопления в бассейне реки Плавица может попасть участок автодороги Добринка-Плавица (альтернативный проезд через с. Демшинка).

В рамках комплексной проверки сотрудники Главного управления МЧС России по Липецкой области провели смотр сил и средств добринского звена ТП РСЧС, которые планируют задействовать во время чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка. Также они провели проверку резервов финансовых и материальных ресурсов на случай ЧС, оценили готовность к оповещению и информированию населения, в том числе с использованием специализированных технических средств.

— Какими бы ни были прогнозы синоптиков, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Обязательно должна быть проведена работа с жителями, — не раз подчеркивал глава региона Игорь Артамонов.

По итогам проверки члены комиссии сделали вывод: Добринский муниципальный район готов к работе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период предполагаемого паводка.