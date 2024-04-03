В Добринке в пятнадцатый раз прошел традиционный межрегиональный турнир памяти спортсмена, футбольного арбитра и талантливого педагога М.В. Беляева.

В 1977-м году выпускник спортфака ЛГПИ Михаил Беляев приехал на работу в родную Добринку. Первое, с чего начал молодой специалист, — организовал футбольную секцию для мальчишек из районного центра. Ребятня с удовольствием записывалась к улыбчивому тренеру. Беляев не только преподавал ребятне азы футбола, также он старался сделать из каждого человека. Много мальчишек спас от негативного влияния улицы, помогая выбрать верный путь в жизни. Созданная им детская футбольная команда «Колосок» сразу заявила о себе на областных просторах, не раз покоряя высоты известного турнира «Кожаный мяч».

Работая в первой Добринской школе (ныне — лицей №1) учителем физической культуры, М.В. Беляев стал настоящим кумиром у всех без исключения учеников. Его преподавательский талант позволил сплотить вокруг себя спортивный актив учебного заведения и вывести на новый уровень развития другие игровые виды спорта: баскетбол и волейбол.

Борьбу за главный приз вели четыре мини-футбольных коллектива: ДЮСШ городов Усмань, Эртиль Воронежской области, райцентра Мордово Тамбовской области и хозяева соревнований. Турнир провели в один круг. Команда, набравшая большее количество очков, становилась победительницей. Все матчи проходили в острой борьбе. Юные футболисты старались проявить все свои лучшие спортивные качества. За соблюдением правил следили судьи Дмитрий Зенкин и Алексей Григоров. Как только прозвучал финальный свисток в последнем матче, члены оргкомитета приступили к подведению итогов.

Первое место завоевали усманцы. Второе место в активе ребят из Эртиля, замкнули призовую тройку футболисты из Мордово. Добринцы выступили крайне неудачно. Но, на ошибках учатся… Кстати, лучшим защитником турнира был признан Илья Черникин (МАУ ДО ДООЦ п. Добринка).

Специальным призом от семьи Беляевых отметили Дмитрия Трофимова из Усмани.