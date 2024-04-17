7 апреля вся страна отмечала День памяти погибших подводников. В этот день 35 лет назад затонула советская атомная подводная лодка Северного флота «Комсомолец». По данным, которые сейчас размещены на многих сайтах в сети интернет, АПЛ «Комсомолец» была спущена на воду 9 мая 1983 года и считалась опережавшей свое время примерно на четверть века. У нее был сверхпрочный корпус из титана, более 1000-метровая глубина погружения (ей принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок — 1027 метров), подводное водоизмещение 8500 тонн, скорость хода более 30 узлов, полное необнаружение и недосягаемость для любого оружия.

Трагедия произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда самая глубоководная в мире боевая атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» возвращалась с боевой службы. На «Комсомольце» возник пожар, приведший к потере плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Из 69 человек экипажа погибли 42 человека.

В мае 1989 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденом Красного Знамени членов экипажа подводной лодки «Комсомолец»». Приказом Главнокомандующего ВМФ России (от 19 декабря 1995 года) 7 апреля объявлено в ВМФ Днем памяти подводников экипажа АПЛ «Комсомолец» — Днем памяти погибших подводников.

Одного из погибших членов экипажа подводной лодки «Комсомолец» лично знал наш земляк, а ныне начальник ДОСААФ Добринского района В.В. Полунин. С 1988 по 1991 год он служил на Черноморском флоте в Севастополе.

В.В. Полунин.

— С Сергеем Красновым, — вспоминает Виталий Владимирович, — я познакомился, когда попал в 11 учебный отряд подводного плавания в городе Севастополе. В «учебке» мы вместе прослужили до осени 1988 года, а затем нас распределили по флотам. Я остался на Черноморском флоте, а Сергея отправили служить на Северный флот. Серега был компанейский, дружелюбный, общительный. А когда нас всех раскидали по флотам, я потерял с ним связь. Ведь ни сотовых телефонов, ни социальных сетей в то время не было. Приличную черно-белую фотографию в армии и то было проблемно сделать.

В.В. Полунин в 1989 году узнал о гибели АПЛ «Комсомолец».

— 7 апреля, — продолжает Виталий Владимирович, — наша подлодка пришла с моря на базу. На ней осталась дежурная часть, а остальной экипаж пошел приводить себя в порядок и отдыхать. А вечером «по уставу» мы шли обязательно смотреть программу «Время». Тогда и узнали о трагедии. Позже, когда были опубликованы списки погибших, в них оказалось имя Сергея Краснова. Для меня и всех, кто его знал, это был настоящий шок. Позже выяснилось, что Сергей служил на «Комсомольце» матросом-радиометристом. Ему было всего 19 лет…

Не менее трагичным событием в истории современного российского Военно-морского флота стала гибель атомной подводной лодки «Курск». 12 августа 2000 года в Баренцевом море в результате взрыва торпедного боезапаса в первом отсеке трагически погиб весь экипаж атомной подводной лодки К-141 «Курск» — 118 человек. Но память о погибших подводниках «Комсомольца», «Курска» бережно хранится не только в музеях, посвященных экипажам этих подводных лодок, но и в сердцах родных, близких и сослуживцев этих моряков.