Эту фотографию нам предоставил житель станции Хворостянка В.Д. Барбашин. По словам Виктора Дмитриевича, на ней запечатлен коллектив станции Плавицы накануне Великой Отечественной войны.

К сожалению, установить фамилии не удалось. Как утверждает Виктор Дмитриевич, первого лежащего в первом ряду слева звали Андреем. Его супругу, которая долгое время была начальником станции Плавица, называли обычно «Леонтьевна» (по-видимому, по отчеству). Во втором ряду третий справа с ребенком — это Иван Бондарев. По словам Виктора Дмитриевича, он родился где-то около 1910 года.

Так как на фото много детей, возможно, кто-то из читателей «Добринских вестей», узнав своих родных, откликнется и мы сумеем раскрыть загадку этой фотографии.

Внизу под снимком чётко читается текст: «В память отъезда тов. Алексеева. Объединенный местком. Плавица». К сожалению, кто такой «тов. Алексеев» и куда он уехал, установить не удалось.