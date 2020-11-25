В парке Победу монтируют современный ледовый каток

В парке Победы г. Липецка приступили к устройству современного ледового катка, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рабочие возвели стены помещения, в котором будут располагаться кафе, прокат коньков, раздевалки и туалеты. В ближайшее время начнутся кровельные работы – строительные материалы уже завезли. Через неделю доставят стеклопакеты. Часть сооружения, непосредственно прилегающая к катку, будет выполнена в панорамном остеклении. Сама площадка для катания – 20 на 40 метров, она расположится прямо перед сценой.

На этой неделе подрядная организация планирует приступить к монтажу основания катка и укладке труб. Их подключат к морозильной установке (чиллеру), которая будет обеспечивать циркуляцию хладогена по периметру площадки. После этого зальют первый технологический пятисантиметровый слой льда и уложат колеровочное покрытие. На цветную основу «наморозят» ещё пять сантиметров воды. Такая технология обеспечит качественное ледовое покрытие при температуре до +10 градусов.

По словам инвестора, полностью завершить работы на объекте планируется к середине декабря.

Готовое сооружение будет трансформироваться под сезонные виды спорта. В летнее время здесь планируют открыть прокат летнего спортинвентаря и детских электромобилей.

В ближайшее время еще одну современную ледовую площадку начнут монтировать в Нижнем парке на месте существующего катка.