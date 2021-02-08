Каток в парке, расположенный перед сценой, уже готов принять всех желающих. Как отмечают специалисты, здесь наморозили 15 сантиметров льда, который скрыл под собой трубы системы охлаждения – благодаря им площадка сможет работать и при плюсовых температурах, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Нам еще предстоит залить около пяти сантиметров льда на площадке для катания и уложить плитку в павильоне, где разместятся кафетерий, раздевалка и прокат, поэтому наше открытие скорее можно назвать техническим, чем официальным, – поделился представитель подрядчика Дмитрий Кирильцев.

Впрочем, он отметил, что на катание липчан это не повлияет – работы будут проводить в ночное время суток. Для всех желающих каток открыт с 10.00 до 22.00.

Напомним, современный каток на системе айс-матов в парке Победы смонтировал за свой счет инвестор. Его открытие было запланировано на начало января, однако несколько раз переносилось, в том числе из-за действий злоумышленников, которые перерезали сети холодильного оборудования.