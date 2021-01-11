В парке Победы начали заливать каток. Как рассказал представитель подрядчика Дмитрий Кирильцев, на данный момент завершена укладка труб системы охлаждения, благодаря которой каток сможет работать и при плюсовых температурах, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

В ближайшие дни трубы, а это более 11 тысяч метров, подключат к коллектору, а его, в свою очередь, к морозильной установке – чиллеру, который будет генерировать хладагент и подавать в систему.

Как только водой зальют систему труб, на технический слой льда уложат рекламный баннер, а сверху наморозят ещё десять сантиметров льда. Сейчас специалисты проливают поверхность каждые четыре часа, морозная погода помогает ускорить процесс.

Кстати, коробка для катания площадью 20 на 40 метров уже обнесена деревянным ограждением. Также возведено здание, в котором расположится кафе, прокат, раздевалка и туалет. Уже скоро здесь установят стеклопакеты. Посетителям будут доступен не только прокат коньков, но и их заточка, а также помощь от тренеров для желающих освоить искусство катания. Для любителей зимней забавы уже закуплено порядка 200 пар коньков от 31 до 48 размера.