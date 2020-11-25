В Паршиновке навели порядок на кладбище. В следующем году рядом планируют организовать автостоянку

В течение двух дней, 14 и 15 ноября, наводили порядок на кладбище местные жители села Паршиновка под руководством здешнего активиста Владимира Лесных. За это время территория погоста заметно преобразилась.

По словам главы Каверинского сельского поселения Дениса Ширяева, подобные субботники на кладбище в Паршиновке проводятся регулярно в течение теплого периода времени, но молодая поросль все равно успевает вырастать за лето. На помощь работавшим там людям пришла техника. Трактор МТЗ с тележкой выделил индивидуальный предприниматель Иван Макашов.





О больших объемах проведенных работ говорит тот факт, что только в субботу вывезли 5 тракторных тележек с вырубленной порослью и листвой, еще 4 в воскресенье. Но и весной работы на погосте для местных жителей также хватит. Наведение порядка там будет продолжено.

В планах сельского главы организовать в следующем году на прилегающей к кладбищу территории стоянку для автомобилей, которая также была очищена от молодой поросли деревьев и кустарников.