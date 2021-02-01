Каждую зиму, с 2017 года, в Паршиновке проводится турнир про хоккею, посвященный памяти местного жителя, спортивного активиста Ивана Дмитриевича Муравлева, который скончался в апреле 2016-го.

Как рассказал глава Каверинского поселения Денис Ширяев, планируется его провести и в этом году, 12 и 13 февраля.

— Иван Дмитриевич, — говорит собеседник, — был активным сторонником здорового образа жизни и приучал к спорту нашу молодежь. Он поддерживал строительство в селе стадиона и хоккейной коробки. Сам играл и в футбол, и в хоккей. Еще когда не было современной пластиковой хоккейной площадки, он вместе со своими друзьями делал на этом месте деревянную коробку. Из ребятни энтузиаст создавал команды и сам играл в них. В одной команде с отцом играли и два его сына Станислав и Владимир.

Этот турнир с самого начала стал межпоселенческим и даже его можно назвать межрегиональным. В гости к нашей команде приезжают соседи из Талицкого Чамлыка и команда из Большого Самовца (Эртильского района Воронежской области). В этом году мы пригласили хоккеистов из Добринки. Одним из организаторов турнира является депутат районного Совета депутатов Василий Федорович Стрельников. Для победителей и призеров закупим кубки и грамоты. Отметим лучших игроков по амплуа.

Сыновья Ивана Дмитриевича, которые сейчас живут в Москве, пообещали приехать на этот турнир. Игры начнутся с 6 часов вечера. Главное чтобы погода не подвела, и были морозы.