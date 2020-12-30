Жители Паршиновки и ближайшей округи в скором времени забудут о проблемах, связанных с сотовой связью. В самом центре села, рядом со стадионом «Родник», установили 30-метровую вышку сотовой связи.

— Раньше, — рассказывает глава Каверинского поселения Денис Ширяев, — чтобы поговорить по сотовому телефону, нужно было найти точку приема с устойчивой связью. В домах она, можно сказать, практически отсутствовала. Теперь все должно измениться. Рабочие воронежской фирмы приступили к работам 5 декабря. За это время они сделали основание под вышку.

Заливали ее бетоном на глубину не менее 5 метров. Затем привезли саму вышку, состоящую из 3 частей, и все это установили. Сейчас завершают монтаж соответствующего оборудования и пуско-наладочные работы. Вышка рассчитана на 3-х операторов сотовой связи. Один из них уже заявил о своем согласии.