В Паршиновке установят новую водонапорную башню

Совсем скоро жители улиц Молодежной и Садовой в селе Паршиновка забудут о проблемах со слабым напором воды в кранах.

— Старая водонапорная башня, — рассказывает глава Каверинского сельского поселения Денис Ширяев, — была установлена здесь еще в 70-х годах прошлого века. Почти за полвека она выработала свой ресурс. Латание ее корпуса давало временный эффект. Рядом с заплаткой появлялась новая течь. Из-за этого были большие потери воды и, соответственно, резко падало давление в водопроводе, идущем по улицам Молодежной и Садовой, где проживают больше 200 человек.

Летом, когда начинался полив огородов, забор воды значительно увеличивался, давление в водопроводе падало. Решать эту проблему начали в Паршиновке несколько лет назад. По словам Д.И. Ширяева, еще в 2016 году была подана заявка в районную администрацию и водоканал на установку новой водонапорной башни. Все работы финансируются из регионального бюджета по соответствующей областной программе.

— На первом этапе, — рассказывает сельский глава, — подрядчиком была расчищена от зарослей клена территория вокруг старой водонапорной башни. Потом в начале августа рабочие фирмы провели заливку бетонного основания с закладными железными пластинами для монтажа новой башни. Совсем скоро они должны привезти саму башню и начать ее установку, а затем и врезку в водопровод. Старая башня будет демонтирована. Вокруг башни создадут водоохранную зону. Преимущества башни Рожновского (так она официально называется) в том, что даже при отключении света вода все равно течет из крана еще некоторое время, чтобы люди смогли набрать ее в емкости.

Благодаря поддержке районного руководства и областных властей проблема с водой для жителей этих улиц будет решена уже в нынешнем году.