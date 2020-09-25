В Пенсионном фонде напомнили, что нужно успеть сделать до 1 октября

В Отделении Пенсионного фонда России по Липецкой области напомнили, что необходимо успеть сделать до 1 октября 2020 года.

Семьям с детьми до 16 лет

Родители, которые еще не обратились за ежемесячной выплатой 5 тысяч рублей на детей от 0 до 3 лет, единовременной выплатой в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет могут сделать это до 1 октября.

Важно! При достижении ребенком возраста 3 лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно семьи с детьми имеют право на получение единовременной выплаты 10 тысяч рублей в связи с тем, что дети перешли в другую возрастную категорию. Им также требуется подать заявление до 1 октября.

Получателям пенсии на банковскую карту

С 1 октября пенсии и иные социальные выплаты должны перечисляться на карты «Мир». Оформить «Мир» нужно только тем гражданам, которые получают пенсии и социальные выплаты на банковские карты других платежных систем (Visa, MasterCard). Для тех пенсионеров, которые не пользуются банковскими картами и получают выплаты ПФР на счет банковского вклада (сберкнижку) либо через отделения почтовой связи, полностью сохраняется прежний порядок.

Федеральным льготникам

Тем, кто хочет изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2021 год, в срок до 1 октября необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Напомним, что в НСУ входит бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам врача. Бесплатное санаторно-курортное лечение и проезд на пригородном железнодорожном транспорте. Набор социальных услуг можно получать как в натуральном виде, так и в денежном эквиваленте.