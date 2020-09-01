В Пенсионном фонде напомнили, как материнский капитал можно потратить на образование ребенка

В связи с началом нового учебного года Отделение Пенсионного фонда России по Липецкой области напоминает родителям о том, что средства материнского капитала (МСК) можно направить на оплату обучения ребенка.

Речь идет об оплате дополнительного, среднеспециального и высшего образования любого из детей. При этом ребенку, давшему право на получение сертификата, должно исполниться три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнский капитал можно использовать сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Образование детей – второе по популярности направление, куда тратят материнский капитал липецкие семьи. Средства МСК направляются на получение образования ребенком в любом образовательном учреждении, имеющем право на оказание платных образовательных услуг, по всей территории России.

На оплату обучения ребёнка материнский капитал можно использовать полностью или частично. Главное, чтобы были соблюдены следующие условия: образовательное учреждение должно находиться на территории России, иметь государственную аккредитацию и право оказывать соответствующие образовательные услуги, а ребёнку-студенту на момент начала обучения не должно быть более 25 лет.

Средствами материнского капитала можно оплатить не только учёбу, но и проживание ребенка в общежитии вуза. Для этого нужно предоставить в Пенсионный фонд справку из вуза, подтверждающую, что ребёнок проживает в общежитии, договор найма жилого помещения с обязательным указанием сроков и сумм внесения платежей.

Всего с начала действия программы около 4 тысяч семей Липецкой области решили использовать возможность потратить материнский капитал на образование детей на общую сумму более 216 млн. рублей.

Подробнее о том, как направить средства материнского капитала на образование детей, можно узнать на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК» – «Как получить и потратить материнский (семейный) капитал».

Важно! Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых в 2020 году появился или появится второй ребенок, материнский капитал составит 616 617 рублей. Для семей с двумя детьми, рождёнными или усыновлёнными с 2007 по 2019 год, сумма маткапитала составляет 466 617 рублей.