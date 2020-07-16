В Пенсионном фонде опровергают фейки о перерасчете пенсий за советский стаж

В последние дни в интернете распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж. Якобы для того, чтобы получить доплату за это время, необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Однако данная информация не соответствует действительности.

Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж в советское время, массово прошла еще в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией*.

Тогда специалисты ПФР провели огромную работу по пересчету пенсий жителей области, в результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 года пенсии стали назначаться уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж граждан учитывается, и необходимости в перерасчете пенсий сейчас нет.

Также обращаем внимание, что ПФР не осуществляет доплат к юбилеям совместной жизни пенсионеров, сообщили редакции в отделении Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.

*Формула перерасчета была для всех едина: расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10%. Плюс еще прибавка по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года