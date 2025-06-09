В перетягивании каната мы сильнее всех

Команда спортсменов Добринского района из 15 человек приняла участие в традиционной спартакиаде трудящихся Липецкой области, которая в этом году проходила в городе Ельце. В ней приняли участие команды из 20 муниципалитетов и городов региона.

В программе спартакиады были соревнования по легкой атлетике, гиревому спорту, настольному теннису, плаванию, шахматам, перетягиванию каната, а также состязания семейных команд.

Наш спортсмен Юрий Горькаев занял первое место в гиревом спорте в весовой категории до 85 кг. В этом же виде спорта наш Евгений Курганский в весе до 78 кг стал вторым.

Дебютантка в гирях Светлана Зубарева оказалась на седьмой строчке турнирной таблицы. 16-килограммовую гирю она подняла 56 раз. К слову, в общекомандном зачете по гиревому спорту нашей команде чуть-чуть не хватило до призового места. Итог — только четвертые. В шахматах мы в золотой середине (на 9 месте).

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А вот в перетягивании каната нашим мужчинам не было равных. В финальной схватке добринцы оказались сильнее хозяев спортивной площадки из Ельца. В итоге — первое место.

“Занятия спортом – это то, что объединяет людей всех возрастов и профессий, поэтому мы всячески стараемся поддерживать подобные мероприятия”, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.