В период пандемии школьники смогут перейти на дистанционное обучение в Липецкой области по заявлению родителей

В Липецкой области школьники смогут по желанию перейти на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Об этом сегодня сообщил руководитель региона в ходе заседания оперативного штаба.

Введение массового карантина в школах области пока не планируется, так как эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в настоящее время не превышен. Однако родители могут написать заявление о переводе своих детей на удалённое обучение. Школьникам будет предоставлен доступ к цифровой платформе, необходимые по программе задания и обратная связь с учителями. Уйти на дистанционное обучение имеет право даже один ученик из класса.

«Мы видим, что мнения родителей разделились. Одни не хотят уходить с очного обучения, другие, наоборот, требуют перевести школы на дистанционное обучение. Мы предложили вариант, который должен устроить всех. Те, кто хочет перейти на дистанционное обучение, получат такую возможность», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.