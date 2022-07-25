Все больше посетителей клиентских служб регионального ПФР на Соборной,3 и Меркулова,4 обращаются к помощникам-волонтерам.

Волонтеры Совета лидеров Липецкой области за первые полгода помогли 3 105 жителям города.

Эта цифра означает, что клиенты получили не только помощь, но и подробное объяснение, как можно получить ту или иную услугу. Применив полученные знания, можно дома воспользоваться сайтом ПФР и порталом Госуслуг. С помощью электронных сервисов можно заказать выписку из индивидуального лицевого счета, получить справку об остатке материнского капитала, подать заявления на пособия, на ежемесячные выплаты из М(С)К поменять доставку пенсии и многое другое.

Не смотря на то, что сейчас лето, волонтеры не ушли на отдых. Помощь и поддержка гражданам продолжается. За июль уже 190 клиентов обратились к добровольцам!

Напомним, данный вид добровольчества осуществляется на основании подписанного соглашения между отделением ПФР по Липецкой области и Советом лидеров Липецкой области.