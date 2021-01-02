— Почему именно 1-го января женились? — спрашиваю у супругов ПЕРОВЫХ из Студёнки. — Да потому что Новый год! — весело и в один голос отвечают они, не нашедшие 50 лет тому назад лучшей даты, чем эта.

1 ЯНВАРЯ СЛУЧИЛСЯ УРАГАН

Беседа с Василием Ивановичем и Валентиной Михайловной проходила весело и непринуждённо. Смеясь, они вспоминали события минувшей юности.

— Хорошо помню, — уже серьёзно рассказывает глава семейства, — что 1 января тогда был ураган. Он у многих пораскрывал соломенные крыши.

— На день нашей свадьбы, — продолжает его половина, — был ещё сильнейший гололёд. Когда мы вечером пешком шли после свадьбы к дому жениха с гостями и гармонистом, то многие, хоть и держались за кого-нибудь, всё равно падали. И все смеялись. Свадьба же и Новый год одновременно! Нас так за столом и поздравляли.

Новый год у Перовых ассоциируется каждый раз с годовщиной свадьбы. Или наоборот. И так 50 лет подряд.

ДРУГ ДРУГА В ГЛАЗА НЕ ВИДАЛИ

Василий и Валентина — земляки, оба родились в деревне Студёнке, ходили в одну школу. Но очень меня удивили тем, что до встречи слыхать друг о друге не слыхивали. Это удивительно, потому что, если знать местность, то от дома невесты до жениха буквально метров, может, 300. Всего-то луг перейти с одной стороны на другую.

— Так я его младше на целых 5 лет, — объясняет Валентина Михайловна, — это совсем другое поколение. Нас, рядом живущих, было много, мы в эти края не касались и звали их «будёнскими» в шутку. (До объединения в один колхоз Ленина Студёнка сама делилась на несколько: один из них, где проживал Василий, носил имя Будённого. — Прим. авт.).

А родительский дом В.И. Перова, старинный, кирпичный, добротно сложенный, стоял и до сей поры крепко стоит самым первым в Студёнке (если ехать со стороны Лебедянки). И верно служит хозяевам.

С 1 января 1971-го года Валентина и Василий идут вместе по жизни.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 8 МАРТА

— В клуб с девчонками я ещё на тот момент не ходила, молода была, — рассказывает о себе В.М. Перова, — После 8 класса мы с подружками поехали поступать в Усмань на агронома. В школе учились хорошо и сразу поступили. Но после трёх-четырёх дней учёбы … вернулись домой: по мамам соскучились. Я приехала и заявила, что лучше пойду коров доить. Дома это, как будто так и надо, восприняли, никто не вернул обратно.

Так Валентина и пошла на ферму, какая, кстати, была (через небольшое расстояние) следующим зданием после дома Перовых. То ли начало Лебедянки, то ли завершение Студёнки.

— 8 Марта 1970-го мы отмечали праздник у одной из подруг-коллег в Лебедянке, туда и Вася с другими ребятами был приглашён, он в декабре 1969-го только вернулся из армии. Так и познакомились. А сватовство назначили потом на Октябрьскую.

— Столько девчонок там, наверно, гуляло. Почему выбрал Валентину? — интересуюсь у него.

— Энергичная, весёлая, хорошо пела частушки и плясала, — раскрывает секрет хозяин.

Это точно! Во время любых гулянок с гармошкой Василий и Валентина — очень весёлая пара. Вдвоём перепляшут и перепоют любого. Частушек много знают. Два года назад Перовы повенчались в церкви, чтобы вечно не расставаться.

ДАЖЕ ШИФОНЬЕР БЫЛ!

— Приданое богатое невеста приготовила? — спрашиваю у Валентины.

— По тем временам для деревни, наверно, неплохое у меня приданое было, — отвечает. — Родители постарались, да и я много чего сама себе наготовила. Мама работящей была и меня ко всему приучила, тогда так только и жили. Не я одна, а все мои подружки. Например, с пятого класса мы с ними вышивать стали рушники и «божнички», делились без конца друг с другом узорами. Модно ведь было, чтоб всю стену рушниками увешать от красного угла и до порога. Мне нравилось, вот я вышивала и вышивала полотенца.

Оказывается, они до сей поры хранятся у Перовых на полках: выбросить жалко — столько души и труда вложено, а пользоваться ими теперь никто и не собирается. Валентина Михайловна принесла показать добро 50-летней давности.

В то время замуж в деревнях в основном выходили с сундуками: купить шкаф негде либо денег не было. Но мама и папа постарались для своей дочки всеми силами раздобыть шифоньер.

— Да, ни у кого шкафов в приданом тут не было, у меня у первой, — с гордостью заявляет «золотая» молодая. А накануне свадьбы, 31 декабря, как и полагается, у нас «узел» был. (Представители жениха приезжали выкупать приданое невесты с шутками и прибаутками, возвращались хорошо «угощёнными». — Прим.авт.). Тут и Новый год наступил!

На свадьбу невесте купили красивое розовое платье на первый день, на второй — голубое. И на каждом — белый цветок на груди. Фата тоже коротенькая была. Два дня веселились.

— А в ЗАГС мы не ходили: мне-то 18 ещё не исполнилось, — говорит В.М. Перова, — когда в конце ноября ребёнок родился, тогда и расписались. Меня всему тут свекровь учила, очень благодарна ей. За стол садилась сначала и боялась руки протянуть, стеснительная была. Так свёкор со свекровью и младшая золовка меня постоянно угощали.

И ЖЕНИХ НЕ ЛЫКОМ ШИТ

Как и все деревенские жители того времени, Василий рано стал работать. О себе рассказывает очень коротко. Хорошо, что жена знает биографию и добавляет. Его родители Иван Родионович и Агриппина Фёдоровна Перовы сами покоя без работы не знали никогда, такими дочерей и сына вырастили.

После 8 класса стал сначала водовозом. Одновременно доставлял недавно родивших женщин кормить детей из поля в поле. Потом выучился на водителя в Добринке и до самого выхода на заслуженный отдых выбранному пути не изменил, меняя лишь технику, да несколько лет возглавлял в колхозе тракторную бригаду.

— Одно время водил автобус, возил доярок на дойку, — рассказывает он, — так ещё все больницы и свадьбы были «мои». Первых утром на работу доставишь, потом кого-нибудь в поликлинику. Пока вернёшься, уже вновь доярок надо на вечернюю дойку отвозить, потом обратно.

— Мы в то время его дома и не видели, — вспоминает Валентина, — можно сказать, жил в том автобусе. — Последние лет 15 до пенсии, когда колхоз начал распадаться, работал водителем в электросетях. Имеет много почётных грамот и благодарностей за труд. Поощрялся турпутевками за границу.

Перовы с дочерьми и младшей внучкой Машей.

«РАБОТАЛИ И РАБОТАЛИ»

Так в целом о своей жизни Перовы говорят. Как и другие, дома и в колхозе трудились. Более всего Валентина, награждённая медалями «За доблестный труд» и «Трудовое отличие», вспоминает своё первое время на дойке, когда доили ещё вручную.

Жили сначала со свёкром и свекровью, причём несколько лет 7 человек было в доме, где половину печка занимала. Родилась в ноябре 1971-го дочка Галина, в люльке ребёнка баюкают, через 2 года появилась вторая — Людмила. Однако старшая и не собиралась свою «опочивальню» покидать хоть с боем, хоть без боя. Нашли ещё одну люльку. Так их двух по ночам и качали. Часто, конечно, вставала и помогала свекровь. Но всё равно мама слышит же! А в 5 утра подъём на дойку. Одновременно на стройке дома, какой рядом стали возводить, требовалась помощь, на огороде…

— Дою как-то на лугу колхозную корову и не помню, как заснула под ней. Через какое-то время открываю глаза — кормилица ушла от меня. Оглядываюсь по сторонам: хоть бы никто не видел, — теперь весело рассказывает о себе эту байку В.М. Перова. Но в тот момент было не до шуток и от усталости, и от боязни по молодости, что заметили. Деревня же: добрые посочувствуют, а злые языки спуску не дадут.

Третья дочка Надежда родилась уже в новом доме. Все три дочери имеют медицинское образование. Людмила потом ещё лесотехническую академию окончила, Надежда — спортфак пединститута. Живут все в Липецке. У бабушки с дедушкой сейчас две внучки (и обе — Маши) и два внука — Кирилл и Антон. Есть уже правнучка Дарья.

Перовы до сей поры водят хозяйство, держат огород. В общем, работают и работают.

Приезжая сюда, взрослые дочери в родительском доме вновь чувствуют себя детьми. Они благодарят родителей за всё. Поздравляют их с золотой свадьбой и желают, чтобы свет в окнах первого дома Студёнки долго не погасал.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива Перовых.