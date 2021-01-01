По данным на 1 января 2021 года, за последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 163 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 112
- г. Елец – 3
- Грязинский район – 20
- Добринский район – 3
- Добровский район – 2
- Задонский район – 1
- Краснинский район – 8
- Липецкий район – 5
- Становлянский район – 8
- Хлевенский район – 1
9 человек за сутки выздоровели, смертельных случаев не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано:
- 16 192 случая заражения коронавирусом,
- 12 378 выздоровлений,
- 258 смертей.