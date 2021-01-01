В регионе

В первый день 2021 года в Липецкой области не зарегистрировано смертей от коронавируса

7 часов назад
101 посмотрели

По данным на 1 января 2021 года, за последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 163 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 112
  • г. Елец – 3
  • Грязинский район – 20
  • Добринский район – 3
  • Добровский район – 2
  • Задонский район – 1
  • Краснинский район – 8
  • Липецкий район – 5
  • Становлянский район – 8
  • Хлевенский район – 1

9 человек за сутки выздоровели, смертельных случаев не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано:

  • 16 192 случая заражения коронавирусом,
  • 12 378 выздоровлений,
  • 258 смертей.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments