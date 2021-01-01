По данным на 1 января 2021 года, за последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 163 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 112

г. Елец – 3

Грязинский район – 20

Добринский район – 3

Добровский район – 2

Задонский район – 1

Краснинский район – 8

Липецкий район – 5

Становлянский район – 8

Хлевенский район – 1

9 человек за сутки выздоровели, смертельных случаев не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: