На пешеходном переходе в Липецке сбили женщину

17 декабря, в половине пятого вечера, на улице 50 лет НЛМК в Липецке 56-летний водитель «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 58-летнюю женщину. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

“Водители должны помнить, что, управляя средством повышенной опасности, они несут ответственность не только за себя, но и за других участников движения. Пренебрежение Правилами дорожного движения может привести к самым печальным последствиям. Особенно внимательным водитель должен быть при подъезде к пешеходным переходам и притормаживать заранее, ведь на скользкой дороге тормозной путь автомобиля величивается”, – напоминают в Госавтоинспекции.