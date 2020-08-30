В Петровском и Новопетровке оживает культурная жизнь

Капитально отремонтированный и заново оснащенный Дом культуры на центральной усадьбе, ремонт ДК в Новопетровке, который планируют сделать «точкой притяжения» для 460 местных жителей. Культурная жизнь в Петровском сельском поселении вновь начинает оживать.

Библиотека, отделение почты, ФАП и Дом культуры скоро будут встречать новопетровцев в одном месте. Для этого ведется капитальный ремонт здания местного Дома культуры. Туда уже подвели природный газ, смонтировали новую металлическую крышу, полностью поменяли оконные и дверные блоки, провели частичную перепланировку внутреннего пространства.

На днях здесь начнут делать новое отопление, прокладывать электропроводку, подводить воду. Уже готов проект полной реконструкции ДК, как внутри, так и снаружи. Предусмотрена даже декоративная изгородь по всему периметру, большой входной козырек и новые бетонные порожки.

По планам, под крышей восстанавливаемого здания можно будет взять для прочтения газету, книгу или журнал, получить первичную врачебную помощь, отправить посылку или письмо, блеснуть своими способностями на сцене или выступить в качестве зрителя.

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Один из учеников Заслуженного работника культуры России Алексея Курина идет по его стопам. Более пятидесяти человек сейчас являются участниками художественной самодеятельности, которой руководит Федор Хавлин.

В свое время он получил от наставника не только умение виртуозно владеть гармонью и баяном, но и навыки по работе с творческими людьми. Под сводами местного Дома культуры вновь зазвучали народные наигрыши, слышны оттуда и современные эстрадные мелодии. Люди с артистической жилкой потянулись в клуб на «огонек». Их понять можно.

В последние два года Петровский ДК существенно преобразился. В прошлом году была завершена его масштабная реконструкция. Инициатором перемен выступил глава муниципалитета Сергей Москворецкий. Внутри очага культуры сделали небольшую перепланировку, провели косметический ремонт, заменили систему отопления, восстановили санузлы, обновили зрительный зал, поменяли там электропроводку и установили новые кресла для зрителей, приобрели современную «одежду» для сцены.

С улицы здание Дома культуры также не узнать. Новая крыша и современный фасад лишь дополняют позитивную картину. Согласитесь, что в таких условиях душа непременно потребует песни. А Федор Хавлин не отказывает никому в стремлении развивать свои способности. Репетиции проходят по графику, кружки и творческие объединения также работают для людей самого разного возраста.

Несколько десятилетий назад у Алексея Курина получилось создать в совхозе такой народный хор, который гремел не только на уровне района. Певческие таланты Петровского по-достоинству ценили и в области. А сейчас ученик Курина – на правильном пути. В обновленном здании и поется вдвойне веселей.