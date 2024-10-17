В поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, 16 октября советник директора по воспитанию МБОУ СШ п. Петровский Попова Ю.В. совместно с вожатой Кудиновой Н.В. при участии Петровской модельной библиотеки для обучающихся 7 – 8 классов был проведён вечер поэзии СВО, сообщает госпаблик МБОУ СШ п. Петровский.

Советник директора познакомила обучающихся с творчеством нашего земляка Станислава Ведринцева, участника СВО с позывным «ПОЭТ». Уже первые строки его стихов о СВО пробирают до мурашек: «А сколько стоит детский плач?», «Мы вдоль посадки под обстрелом…», «Запе-калась душа на войне», «Вглядитесь матери в глаза…».

Летом 2023 года Станислав Ведринцев стал лауреатом Международной литературной премии имени С.Есенина «О Русь, взмахни крылами!» в номинации «Победное слово».

В Интернете судьба свела его с Мариной Лебедевой — композитором, автором песен, певицей, которой запало в душу стихотворение Станислава «Я русский солдат». И она написала музыку к нему. Родилась песня, которая в исполнении Алексея Хвацкого пошла по стране. И стала финалистом Национального проекта патриотической песни «Родники-2023», руководит которым Олег Газманов.

А на фестивале современной фронтовой поэзии в Москве «Литературная переправа» в прошлом году Станислав стал победителем в главной номинации конкурса «Позывной «Поэт». Вечер поэзии прошёл на одном дыхании. Обучающиеся с удовольствием читали стихи и слушали песни нашего земляка.

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