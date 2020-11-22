В Петровском утонул мужчина, провалившись под лед

В п. Петровский под лёд провалился мужчина. Как сообщает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Липецкой области, в 16.20 водолазы управления государственной противопожарной спасательной службы достали из-подо льда тело погибшего.

– Личность погибшего и обстоятельства случившегося ещё устанавливаются, – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Правила поведения на льду:

– не выходите на тонкий, неокрепший лед;

– не собирайтесь группами на его отдельных участках;

– не переходите водоем в запрещенных местах;

– не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.