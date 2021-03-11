Администрация Добринского муниципального района проводит универсальную ярмарку 20 марта, в субботу, на ж.д.ст. Плавица.

Время работы ярмарки с 8-00 до 14-00 часов.

В ней примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.

В ассортименте будут представлены мясопродукты, молочная, бакалейная продукция, овощи, фрукты и другое.

Заявки и заключения договоров для участия на универсальных ярмарках принимаются по адресу : г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 509 и телефонам: 8 (4742) 27-01-46, 27-01-43, 8-904-684-3052, 8(47462) 2-15-84;2-15-46.

ВНИМАНИЕ!

Участникам универсальных ярмарок! На период действия режима повышенной готовности и в рамках комплекса превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области на ярмарках продавцам в обязательном порядке осуществлять торговую деятельность при наличии перчаток, масок, дезинфицирующих средств.