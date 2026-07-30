В Плавице бурят скважину

В Богородицком теротделе бурят дополнительную глубинную артезианскую скважину. Работы ведутся в рамках одной из областных программ. В месте бурения, на территории водозабора в деревне Благодать, водоносный горизонт расположен на глубине 58 метров. Воду на поверхность будут поднимать глубинными насосами по трубе диаметром 600 миллиметров.

— Бурение новой скважины, – рассказал начальник Богородицкого теротдела Александр Овчинников, – начато из-за обращений жителей многоквартирных домов в поселке Плавица. Летом на верхние этажи из-за массового разбора практически не поступала вода, что стало для людей серьезной проблемой.

С введением в строй новой скважины, которая в час готова закачивать в уже существующую систему не менее 15 кубометров питьевой воды, водоснабжение верхних этажей пятиэтажек должно прийти в норму.