20 марта на ж/д ст. Плавица Добринского района состоялась универсальная ярмарка. Представили свои товары не только крупные производители и предприятия, но и фермеры, индивидуальные предприниматели и даже владельцы личных подсобных хозяйств.

Посетителей ярмарки ждал большой выбор мяса, птицы, рыбы, колбас, копчёностей, мёда, кулинарии, хлеба и молочных продуктов.

В настоящее время проходит пост, который многие жители соблюдают, поэтому повышенным спросом пользовались свежие овощи (огурцы, томаты, зеленый лук, зелень), лебедянские яблоки и другие фрукты. Местные жители в преддверии Пасхи покупали также искусственные цветы. Близко дачный сезон, и жители Богородицкого сельсовета охотно выбирали садово-огородный ассортимент, средства защиты растений от вредителей и болезней и т.д.

Для гостей ярмарки было организовано музыкальное сопровождение и выступление местных коллективов.

Фото: ОКУ “Агентство содействия развитию торговой деятельности”.