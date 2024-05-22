Общество

В подарок — новый принтер

3 часа назад

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Недавно технический арсенал Добринского филиала Всероссийского общества слепых пополнился новым многофункциональным офисным устройством. В современной офисной технике, по словам председателя организации Виктора Агаркова, они нуждались уже давно. С этой просьбой он обратился к главе Добринского района Александру Пасынкову. Александр Николаевич пообещал помочь в решении проблемы.
И вот Виктора Васильевича пригласили в рабочий кабинет руководителя района с хорошей новостью.

— Мы передаем вам вот это новое многофункциональное устройство, — сказал А.Н. Пасынков. — Оно позволяет проделывать несколько операций. Этот прибор может не только распечатывать документы с носителей, сканировать их, но и копировать. Пользуйтесь с пользой.
В ходе встречи Александр Николаевич поинтересовался у Виктора Васильевича о том, как идут дела в общественной организации, обсудил с ним ряд других рабочих вопросов.

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