Недавно технический арсенал Добринского филиала Всероссийского общества слепых пополнился новым многофункциональным офисным устройством. В современной офисной технике, по словам председателя организации Виктора Агаркова, они нуждались уже давно. С этой просьбой он обратился к главе Добринского района Александру Пасынкову. Александр Николаевич пообещал помочь в решении проблемы.

И вот Виктора Васильевича пригласили в рабочий кабинет руководителя района с хорошей новостью.

— Мы передаем вам вот это новое многофункциональное устройство, — сказал А.Н. Пасынков. — Оно позволяет проделывать несколько операций. Этот прибор может не только распечатывать документы с носителей, сканировать их, но и копировать. Пользуйтесь с пользой.

В ходе встречи Александр Николаевич поинтересовался у Виктора Васильевича о том, как идут дела в общественной организации, обсудил с ним ряд других рабочих вопросов.