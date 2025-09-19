В подарок – обновленный клуб

В конце прошлой недели в селе Пушкино ярко отметили День села. Почетным гостем сельского праздника стал глава Добринского района Александр Пасынков.

А начались торжества с открытия обновленной Доски почета.

— Стало доброй традицией, — сказал в своем поздравлении селянам Александр Николаевич, — чествовать активных и неравнодушных земляков. Радует тот факт, что славная история села Пушкино пополняется новыми достойными именами.

Глава Пушкинского поселения Нина Демихова отметила, что она гордится своими земляками, а размещение портретов лучших из них на Доске почета — это форма общественного признания и морального поощрения за особые достижения в труде и общественной жизни поселения.

Всем отличившимся селянам вручили сертификаты и цветы.

Продолжением праздника стало открытие обновленного после ремонта здания сельского Дома культуры.

— На день рождения принято дарить подарки, — обратился к пушкинцам А.Н. Пасынков. — Вот и на сегодняшнем Дне села вы получаете в качестве подарка полностью обновленный Дом культуры. Совсем недавно здесь завершились работы по реконструкции фасада здания. Этот очаг культуры мы обновляли поэтапно. Из года в год постепенно заменили кровлю, всю электропроводку, сделали ремонт зрительного зала, фойе, вставили окна и двери. Теперь это совершенно новое культурное пространство для вас, жителей села. Спасибо за поддержку и помощь областному руководству в лице губернатора Игоря Артамонова, нашему спонсору — ООО «Добрыня».

Обновленное культурное пространство радует глаз своим современным интерьером и оснащением.

Приятным подарком для пушкинцев стал праздничный концерт, который был подготовлен сельскими артистами.