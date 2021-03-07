В Калужской и Астраханской областях выявили в обороте фальсифицированную молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Согласно представленной декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU/HB56.В.16401/20 от 04.09.2020, производителем молочной продукции является ООО «Липецкий пищевой комбинат» (фактический адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 2) и имеет производственную площадку только на территории Московской области.

Управление Роспотребнадзора по Московской области сделало запрос в ООО «Липецкий пищевой комбинат» (Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ул. Советская, д. 1), где ответили, что по указанному адресу в подмосковном Реутове предприятие производственного подразделения не имеет и не осуществляет производство и хранение продукции.