В погоне за лидером

Ветераны добринского «Альтаира» добились трудной победы в очередном домашнем матче. Их соперником в рамках чемпионата Липецкой области по мини-футболу 50+ стал липецкий «Виастар».

Поединок на стадионе «Колос» проходил с переменным успехом. Счет открыли хозяева, точный удар на счету Александра Подколзина. Он же стал автором второго мяча. Внезапно наш голкипер оставил позицию у своих ворот и побежал к центру площадки помогать игрокам, за что был немедленно наказан липчанином Эдуардом Канаевым, который со своей половины поля по высокой дуге направил мяч в сетку. Минимальное преимущество добринцев сохранилось до конца матча.

«Альтаир» набрал три очка и продолжает погоню за лидером, липецким «Янтарем».