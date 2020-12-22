Торжественное открытие моста в поселке Новая Жизнь состоялось сегодня в Липецкой области. Красную ленточку перерезали заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов и глава Липецка Евгения Уваркина. Мост над железнодорожными путями дублирует существующий путепровод и призван увеличить пропускную способность региональной автодороги. Его протяженность 80 метров. В сторону Грязей транспорт будет двигаться по старому, а из Грязей в Липецк – по новому мосту.

«Благодарим строителей, которые вышли на площадку в начале этого года и за это время возвели абсолютно новый путепровод. Проект был реализован благодаря федеральному финансированию, когда в прошлом году регион защитил заявку в Минтрансе России. Задача региона – перепроектировать параллельный мост, который находится не в лучшем состоянии и получить финансирование, чтобы закончить полноценно этот объект», – сказал Илья Тузов.

Ремонт путепровода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался в январе 2020 года. Стоимость работ составила 311 миллионов рублей. За это время дорожники осуществили работы на участке длинной 635 метров – провели реконструкцию и усиление подпорных стенок моста, обустроили его подходы и соединили их с помощью двухпролетного путепровода из шести 50-тонных металлических конструкций и семи железобетонных балок.

Под полотном примыкающего к мосту участка дороги заменены трубы теплоснабжения и канализации поселка. Параллельно с несущими конструкциями моста рабочие возвели подпорную стену, которая ограничивает высокую земляную насыпь для заезда на виадук со стороны Грязей. Также вместе с подходами к мосту был заново заасфальтирован участок в 250 метров по улице Майская и обустроена пешеходная дорожка. Также здесь установлены энергосберегающие светильники.