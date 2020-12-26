25 декабря в поселке Новая жизнь состоялось открытие нового отделения общей врачебной практики (ООВП).

Его строительство, а также закупка медицинского оборудования и мебели осуществили по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова в рамках исполнения наказов избирателей.

Финансирование проекта осуществлялось за счет средств областного бюджета. Общая стоимость проведенных работ по открытию ООВП составила 27 млн рублей.

В новом отделении общей врачебной практики первичную доврачебную медико-санитарную помощь смогут получить более 1000 жителей.

В отделении ОВП будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь, врачебная медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара, а также проведение различных медицинских осмотров.

Прием будут вести квалифицированные медицинские работники: врач общей врачебной практики со стажем работы более 15 лет и медицинская сестра, имеющая 10-летний стаж работы.

В здании обустроены кабинеты врача общей практики, стоматолога и медицинской сестры; взрослый и детский прививочные кабинеты; смотровой, физиотерапевтический и перевязочный кабинеты; кабинеты временного пребывания больного и пропаганды ЗОЖ, а также манипуляционная, аптечный пункт, дневной стационар и подсобные помещения.

В отделении общей врачебной практики имеется необходимое оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, прибор для скрининговой оценки состояния сердца и т.д.

Кроме того, проектом ООВП предусмотрены мероприятия по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями: оборудована туалетная комната, установлены кнопка для вызова персонала, пандус и поручни.

Работа отделения выстроена с учетом всех принципов «бережливого производства»: создана комфортная среда для пациентов, размещена навигация по кабинетам, оформлены информационные стенды. Максимально оптимально организовано и рабочее место медицинского работника, что позволяет систематизировать ведение документации, карт пациентов и правильно организовать работу процедурного кабинета.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» ООВП оснащено современной компьютерной техникой и подключено к сети интернет. Интернет в удаленных подразделениях медицинских организаций позволяет использовать возможности телемедицины: проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам.