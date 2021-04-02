Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание Правительственной комиссии по региональному развитию. В нём приняли участие Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, «Почты России» и главы регионов. Заседание прошло в режиме селекторной связи.

Ключевой темой совещания стало жилищное строительство. Открывая заседание, Марат Хуснуллин отметил, что благодаря принятым антикризисным мерам, реализации программы льготной ипотеки строительная отрасль впервые пережила экономический кризис без потерь.

«Нам удалось не просто достигнуть показателя прошлого года, но и перевыполнить его. В 2020 году введено 82,184 млн кв. м жилья, в 2019 году – 82,041 млн кв. м жилья. Ввод на душу населения составил 0,561 кв. м. Показатель национального проекта выполнен на 106,7%», – сказал вице-премьер.

Также Марат Хуснуллин поблагодарил всех глав регионов за проделанную работу, особо отметив субъекты Федерации, где были достигнуты максимальные показатели по вводу жилья на человека: «В 10 субъектах объём ввода жилья на человека составил более 0,8 кв. м – это Ленинградская область, Севастополь, Московская, Калининградская, Липецкая, Тюменская, Сахалинская области, Краснодарский край, Ульяновская и Калужская области. Хочу подчеркнуть, что среди этих регионов есть как те, кто исторически строит много жилья, так и те, где в прошлом году были достигнуты хорошие показатели за счёт грамотной работы».

Заместитель Председателя Правительства сообщил, что и в этом году объёмы жилищного строительства растут: по состоянию на 1 марта по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 13% и составили 11,2 млн кв. м.

В ходе своего доклада Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин напомнил, что существует несколько возможностей поддержки жилищного строительства в регионах, в частности программа «Стимул», и доложил о ходе её реализации: «По состоянию на 31 марта 2021 года по программе “Стимул” запланировано к строительству 165 объектов в 53 субъектах Федерации. Уже заключены контракты на 125 из 165 объектов».

В режиме видеоконференции с докладами на тему жилищного строительства выступили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Глава Владимирской области обратился к вице-премьеру с просьбой о продлении программы льготной ипотеки на территории региона. Марат Хуснуллин ответил, что решение о дальнейшей судьбе льготной ипотеки будет принято ближе к истечению срока действующей программы, и подчеркнул, что при его принятии будет учитываться комплекс показателей, в том числе изменение цен на недвижимость в каждом регионе.

Ещё одной темой заседания стала Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Марат Хуснуллин отметил, что по его поручению Минстроем будет проведена проверка наличия в ГИС ЖКХ необходимой информации, и подчеркнул, что для успешной реализации проекта в установленные сроки регионам совместно с Минстроем необходимо форсировать работу по внесению данных в систему.