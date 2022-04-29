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Прокуратурой г. Ельца в преддверии летнего сезона проведена проверка мест массового отдыха у воды.Так, при проведении проверки русел рек и ручьев городского округа город Елец, в частности ручья Лучок, рек Ельчик и Быстрая Сосна.

Обнаружены многочисленные навалы твердых коммунальных отходов в местах, используемых гражданами для отдыха, купания и рыбалки.

Поскольку выявленные нарушения причиняют вред водным объектам, нарушают конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, а также могут повлечь травматизм в местах массового отдыха, прокуратурой города в адрес главы городского округа город Елец внесено представление.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.