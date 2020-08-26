В проездах частного сектора Липецка появляется новый асфальт

Порядка 12 тысяч квадратных метров покрытия дорог на сегодня обновлено в проездах в частном секторе в Липецке. Сейчас работы ведутся на улице Ульяны Громовой. Здесь отсыпают участок общей площадью более тысячи квадратных метров.

Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, на улицы Ульяны Громовой завезли свыше 60 тонн асфальтобетонной крошки. Её равняют при помощи грейдера, после чего приступят к уплотнению – покрытие утрамбуют катком. Работы ведутся по обращениям местных жителей, их инициатором стал активист Игорь Подзоров.

– Нам было крайне важно провести работы до 1 сентября, ведь здесь живёт много детей и по этой дороге им уже через неделю придётся идти в школу, – отмечает Игорь Подзоров.

Состояние покрытия данной дороги действительно было неудовлетворительным – она была вся в ямах. Теперь ситуация должна измениться. Впрочем, отсыпка – это временное решение.

– Вопрос о капитальном ремонте покрытия в настоящее время прорабатывается городским департаментом благоустройства, – пояснил начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич.

Также начальник управления отметил, что в ближайшее время специалисты планируют привести в порядок улицы по соседству с Ульяной Громовой.

– Мы будем ремонтировать дороги до наступления холодов. После завершения работ в этом районе приступим к отсыпке проезда Каштанового на Матырском. В планах на ближайший месяц – отсыпка ещё порядка шести тысяч квадратных метров дорог, – сообщил Алексей Романчукевич.