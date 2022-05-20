На комитете по экономике депутаты обсудили изменения в постановление “О прогнозном плане приватизации государственного имущества Липецкой области на 2022 год”.

Так, в план предлагается включить ФАПы в селе Новое Ракитино Лебедянского района и в поселке Тупки Чаплыгинского района. Последний был построен в 1974 году и износился на 35%. Помимо этого, в программу войдет липецкая школа на улице Одоевского.

— Учебное заведение давно не работает. В связи с отсутствием потребности в нем предлагаем включить это здание в прогнозный план приватизации, — отметила начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ирина Никитенкова.

Кроме того, на основании предложений управления дорог и транспорта, в целях стабилизации деятельности открытого акционерного общества «Липецкие автобусные линии» предлагается приватизировать 37 автобусов, арендуемых данным предприятием.

На комитете спикер облсовета Дмитрий Аверов заострил внимание на приватизации ФАПов.

— Очень важно внимательно относиться к приватизации каждого учреждения здравоохранения. На этот шаг можно идти, только в том случае, если предусмотрена альтернатива – другой медицинский пункт. Жители не должны оставаться без врачебной помощи, и она должна быть доступна, — подчеркнул Дмитрий Аверов.

— Фельдшерско-акушерские пункты в селе Новое Ракитино и селе Тупки закрыты в связи с открытием отделения общей врачебной практики в селе Новополянье в 2018 году и все население было прикреплено к нему, — ответила Ирина Никитенкова.

Доход от реализации предлагаемого к приватизации имущества в областной бюджет составит более 7,5 млн рублей. Прогноз объемов поступлений может быть скорректирован с учетом сложившейся экономической ситуации на рынке недвижимости.