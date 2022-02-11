В прокуратуре Липецкой области подвели итоги работы за 2021 годВ прокуратуре области под председательством прокурора области Геннадия Анисимова состоялось расширенное заседание коллегии, в ходе которого были подведены итоги работы органов прокуратуры области за 2021 г. и намечены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2022 год.

Учитывая сложную санитарно-эпидемилогическую обстановку заседание коллегии проводилась с использованием видео-конференцсвязи.

В работе коллегии приняли участие и.о. главы администрации области Александр Рябченко, председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, Главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.

В своем докладе прокурор области отметил отметил, что в 2021 году в условиях пандемии и связанных с ней неблагоприятных экономических факторов особое внимание прокурорами уделялось решению задач по защите трудовых прав граждан, обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, долевого строительства многоквартирных жилых домов, охраны окружающей среды, защиты прав предпринимателей, социально уязвимых категорий населения, противодействии коррупции и др.

Эти задачи решались в тесном взаимодействии со всеми ветвями власти, правоохранительными органами и институтами гражданского общества. Так, в 2021 году горрайпрокуорами было выявлено свыше 43 тыс. нарушений законов, с целью их устранения внесено более 8,8 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 6,9 тыс. должностных лиц.

Опротестовано свыше 4 тыс. незаконных правовых актов.

В суды предъявлено более 6,6 тыс. исков и заявлений.

В органы предварительно расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 283 материала, по которым возбуждено 263 уголовных дела. На личном приеме принято 6,8 тыс. граждан, рассмотрено 40,8 тыс. обращений.Первоочередное внимание уделялось своевременности и полноте выплаты заработной платы.

В прошлом году в этой сфере пресечено 1,4 тыс. нарушений, принято свыше 900 актов прокурорского реагирования, судом удовлетворено 524 заявления о взыскании с работодателей в общей сложности 16 млн. руб.

В связи с имеющейся задолженностью по оплате труда в размере 5 729 тыс. руб. перед 188 работниками ООО «Электросвязь» прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ.

Пресекались нарушения при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. В результате реализации совместных с органами власти мероприятий 1700 человек улучшили свои жилищные условия.

Учитывая, что основой сельского хозяйства области являются плодородные почвы значительное внимание горрайпрокурорами уделялось вопросам их охраны, пресечению фактов самовольного и нецелевого использования.

Обеспечивалось соблюдение законов при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов, связанных с реализацией мероприятий приоритетных национальных проектов.

В результате прокурорского вмешательства перед добросовестными исполнителями по государственным и муниципальным контрактам погашена задолженность на сумму более 94 млн. рублей.

В рамках надзора за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних значительные усилия направлялись на охрану жизни и здоровья детей, социальную защиту детей-сирот, реализацию социальных гарантий для семей, имеющих детей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования для граждан из числа детей сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, приобретено более 200 жилых помещений.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности, правонарушений и преступности несовершеннолетних выявлено 1 607 нарушений, внесено 598 представлений, по результатам их рассмотрения дисциплинарно наказано 584 работника.

Предпринятые меры способствовали сокращению подростковой преступности.Продолжает оставаться актуальным надзор за законностью региональных и муниципальных нормативных правовых актов.

С использованием права законодательной инициативы в региональный парламент направлено 6 законопроектов.

Осуществлена правовая экспертиза свыше 14 тыс. проектов нормативных правовых актов; внесено 800 предложений о приведении их в соответствие с федеральным законодательством.

Для оказания методической помощи муниципальным образованиям разработано 7 модельных актов.Борьба с преступностью и укрепление правопорядка оставались одними из главных направлений деятельности прокуратуры. В 2021 году зарегистрировано 13 073 преступления, в том числе тяжких и особо тяжких – 3 383. Общая их раскрываемость составила 59,3 % .

Сократилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, разбоев. Уменьшилось число преступлений, совершенных подростками, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, общественных местах.

Не допущено межнациональных конфликтов и проявлений терроризма.

При осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами выявлено более 32 тыс. нарушений, отменено свыше 20 тыс. незаконных процессуальных решений органов дознания и предварительного следствия.

При этом возросла эффективность вносимых актов прокурорского реагирования, по 797 представлениям и информациям к дисциплинарной ответственности привлечено 1 872 должностных лица, поставлено на учет 1 102 укрытых от регистрации преступления.

Не снижалась активность борьбы с коррупцией.

Выявлено 3,4 тыс. нарушений, внесено свыше 1,6 тыс. актов прокурорского реагирования. На коррупциогенность изучен 29 481 нормативный акт и их проекты.

К административной ответственности привлечено 87 лиц. По итогам рассмотрения 27 постановлений, вынесенных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 22 уголовных дела. Уволено 9 лиц в связи с утратой доверия, расторгнуто 64 трудовых договора, заключенных с нарушением порядка.

Возросло количество выявленных преступлений коррупционной направленности.В 2021 с участием государственных обвинителей рассмотрено 6 011 дел в отношении 6 324 лиц.

Приговоры постановлены по 5,7 тыс. делам. В судах апелляционной инстанции рассмотрено 1,5 тыс. уголовных дел и материалов в отношении 1,6 тыс. лиц.

Апелляционная эффективность составила 85,4 %.

Активно реализовывались полномочия в гражданском и арбитражном процессе.

В суды общей юрисдикции направлено более 6,4 тыс. заявлений на сумму 108 млн. руб., в том числе в защиту семьи, материнства, детства, трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан. Пресекались факты искажения данных уголовно-правовой статистики.

В этой сфере пресечено свыше 13 тыс. нарушений. Уделялось постоянное внимание вопросам организации надзора за состоянием законности при исполнении уголовных наказаний, особенно соблюдению прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Подводя итоги коллегии, прокурор области Геннадий Анисимов потребовал от горрайпрокуроров сосредоточить свое внимание на вопросах обеспечения жилищных прав граждан, в т.ч. имеющих право на внеочередное улучшение жилищных условий, прав работников на безопасные условия труда, на надзорном сопровождении всех наиболее значимых государственных и муниципальных контрактов, активизации надзора в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, противодействия преступности, раскрытии противоправных деяний прошлых лет и др.

Обменявшись мнениями, коллегия приняла решения, содержащие комплекс мер по повышению результативности работы горрайпрокуроров на всех направлениях надзора в 2022 г.Кроме того, в ходе работы коллегии были названы прокуратуры, добившиеся наиболее значительных результатов на всех направлениях надзора.Лучшим коллективом по итогам работы за 2021 год признана прокуратура Чаплыгинского района (прокурор — старший советник юстиции Дмитрий Колосов), лучшим прокурором района признан прокурор Октябрьского района г. Липецка старший советник юстиции Алексей Кащеев.