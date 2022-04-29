В прокуратуре области под председательством прокурора области Геннадия Анисимова состоялось заседание коллегии по вопросам охраны труда.

В рабое коллегии приняли участие заместитель главы администрации области Ольга Белоглазова, руководитель СУ СК по Липецой области Евгений Шаповалов, руководители контролирующих органов, горрайспецпрокуроры.

Участники коллегии обсудили результаты прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на безопасные условия труда по итогам 2021 года.

Открывая заседание коллегии, прокурор области Геннадий Анисимов подчеркнул, что обеспечение конституционных прав граждан на охрану труда является одной из важнейших задач деятельности органов прокуратуры.

Эффективность решения этого вопроса отражается на степени доверия населения к органам публичной власти и Закону, безусловное исполнение требований которого должно гарантировать работникам правовую и социальную защищенность.

С основным докладом выступил начальник управления областной прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательств Дмитрий Чурсин, который отметил повышение эффективности прокурорского надзора на данном направлении.

Так, если в 2019 году горрайпрокурорами пресечено 293 нарушения законности, то в 2020 – 506, в 2021 – 567.

Тем не менее, несмотря на в целом занятую наступательную позицию, количество несчастных случаев на производстве в регионе остается значительным: в 2019 – таких 54 факта, из них 11 – со смертельным исходом; в 2020 – 50 случаев, 7 погибших работников; в прошедшем 2021 – 54 случая, в том числе 13 с летальным исходом.

Основными причинами производственного травматизма являются: неудовлетворительная организация производства работ, нарушения Правил дорожного движения, эксплуатация неисправного оборудования, нарушения пострадавшими требований охраны труда, недостатки в содержании рабочих мест и др.

Горрайпрокурорами пресекались факты необеспечения надлежащего функционирования в организациях систем управления охраной труда, ненадлежащего обеспечения работников средствами защиты, допуска к работе без проведения инструктажа, проверки знаний требований охраны труда, несоблюдения работодателями требований Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Только после прокурорского вмешательства 167 работодателями организована работа по проведению специальной оценки условий труда, уже восстановлены права 465 работников, 287 потенциально опасных рабочих мест приведены в соответствие с требованиями Закона.

Выявлялись факты нарушения закона, при проведении обязательных предварительных и периодических медосмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, порядка расследования несчастных случаев, нарушения сроков в предоставлении ежемесячных выплат на посторонний бытовой уход, в назначении единовременной ежемесячной страховой выплаты в связи со страховым случаем.

В прошедшем году горрайпрокурорами рассмотрено 379 обращений по вопросам несоблюдения законодательства в сфере охраны труда, несмотря на то, что доля таких обращений составляет всего 1/10 от общего числа обращений, тем не менее 80% таких заявлений признаны обоснованными.

Всего в первом квартале 2022 горрайпрокурорами выявлено 893 нарушения законности, в целях устранения которых на противоречащие законам правовые акты принесено 85 протестов, все из них рассмотрены и удовлетворены, в суды направлено 189 исков, 59 уже рассмотрены и удовлетворены, в адрес руководителей организаций внесено 167 представлений, по ним 98 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, 99 лиц привлечены к административной ответственности, объявлено 6 предостережений о недопустимости нарушения Закона, направлено 1 предложение о приведении в соответствие с ТК РФ нормативного правового акта.

По результатам работы коллегия приняла решения, содержащие комплекс мер по повышению результативности работы горрайпрокуроров на указанном направлении надзора.