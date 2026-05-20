В «Прометее» капитально отремонтируют два объекта

В 2026 году в липецком «Прометее» запланирован капитальный ремонт спального корпуса №9 и клуба-столовой. Это очередной этап обновления лагеря, которое ведётся с 2023 года по поручению губернатора Липецкой области.

«Мы последовательно приводим в порядок загородные лагеря региона. «Прометей» – флагманский проект. Важно, чтобы дети отдыхали в современных, безопасных и комфортных условиях», – отметил губернатор.

На сегодняшний день в «Прометее» построено пять модульных корпусов, ещё один находится в процессе возведения. Также открыт бассейн, реконструирован стадион, восстановлена костровая площадка, капитально отремонтирован лечебный корпус, созданы два молодёжных центра.

Новые корпуса в этом году появятся также в лагерях «Лукоморье», «Берёзка» и «Звёздный». Летняя оздоровительная кампания в загородных лагерях региона начнётся 1 июня.

Модернизация ряда мест отдыха в Липецкой области ведётся при совместной работе правительства региона и «Единой России». Важность этой работы отметил председатель Государственной Думы, член высшего совета партии Вячеслав Володин.

«Не может заменить пришкольная площадка детский оздоровительный лагерь, когда для ребёнка важно полноценно отдохнуть. Мы должны это понимать и делать всё возможное, чтобы у нас детские лагеря были доступны и соответствовали всем современным требованиям», – подчеркнул Вячеслав Володин.