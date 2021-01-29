59 жителей Липецка смогли в 2020 году оформить садовые дома как жилые.

Всего за 2020 год с заявлениями о переводе садового дома в жилой в городской департамент градостроительства и архитектуры обратились 99 липчан. Однако 40 из них было отказано, сообщили в пресс-службе городской администрации.

– С заявлением к нам может обратиться любой желающий, ведь перевод садового дома в жилой дает много возможностей – например, в нем можно прописать человека. Однако главное условие – предоставить полный перечень документов, утвержденный регламентом, – отметили в департаменте.

Так, для признания садового домика жилым собственнику необходимо подать в городской департамент градостроительства и архитектуры заявление о признании садового дома жилым, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на садовый дом и земельный участок с координатами и заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтвердит, что дом безопасен с точки зрения строительных конструкций, санитарной и пожарной безопасности.

По результатам рассмотрения документов будет принято решение. Отказать в получении услуги могут, если представлен неполный пакет документов или виды разрешенного использования земельного участка не предусматривают размещения на нем жилого дома – например, он выделен для ведения огородничества или относится к охранной зоне.

Стоит отметить, что сообщить об отказе в признании садового дома жилым заявителю должны не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия данного решения. При этом оно может быть обжаловано в судебном порядке.