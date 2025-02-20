15 февраля отмечался День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата выбрана не случайно: 15 февраля 1989 года, последние колонны советских войск перешли реку Амударью и окончательно покинули территорию разоренного гражданской войной Афганистана. Боевые действия, продолжавшиеся десять лет и унесшие жизни 15 тысяч наших соотечественников, оказались самым трудным военным испытанием для СССР со времен Великой Отечественной войны.

Накануне этого дня Скоробогатова Светлана Викторовна, депутат Совета депутатов Добринского муниципального района, возложила цветы к мемориальной доске и могиле земляка, уроженца с. Пушкино А.С.Карелина, погибшего при исполнении интернационального долга в республике Афганистан.

Это дань уважения тем, кто, выполняя свой долг, отстаивал интересы страны вдали от дома, сообщает госпаблик Совета депутатов Добринского района.

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