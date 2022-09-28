В следующем году Дом культуры в селе Пушкино Добринского района отметит очередной юбилей: 45 лет с момента открытия.

Пушкинцы всегда славились умением петь-плясать. Местные таланты постоянно занимали призовые места на конкурсах и фестивалях, а их шумовой оркестр был настоящей изюминкой любого концерта. Четыре с лишним десятка лет Дом культуры, под сводами которого зажигались «звездочки», не знал капитального ремонта. По словам главы сельского поселения Пушкинский сельсовет Нины Демиховой, ремонты все же проводились, но — текущие. Так сказать, подмазать-подкрасить. Основательно за обновление «кузницы талантов» никто и никогда не брался.

Позитивные перемены начались в этом году. В сельсовете решили провести капремонт ДК, все работы разбили на несколько этапов. Прежде всего, озаботились заменой всех оконных и дверных блоков. Сельсовет предложил участникам открытых торгов за выполнение монтажных работ сумму в два миллиона триста рублей. Победителем открытого аукциона стало ООО «Строй Регион Сервис» из областного центра. На сегодняшний день все условия контракта выполнены. Двухэтажное здание Дома культуры получило пластиковые стеклопакеты и металлические антикоррозийные двери.

Спортивный зал, воспитавший целую плеяду борцов вольного стиля и баскетболистов, находится под одной крышей с учреждением культуры. Преобразования коснулись и его. Для того, чтобы зал выглядел по-современному, было принято решение избавиться от стеклоблоков, которые выступали в роли окон. Заменить их решили на витражи с матовыми стеклами. Строители из Воронежа уже демонтировали стеклоблоки, сейчас частично закладывают оконные проемы, готовя их к установке новых оконных систем.

В день визита корреспондента «ДВ» на объекте готовилось основание для ремонтируемых участков кровли. Всего, по оценкам специалистов, нужно будет восстановить сто двадцать «квадратов». На крыше сделали армирование и заливают тонкий слой бетона. Его подают на крышу при помощи мощного насоса.

Согласно заключенным контрактам все вышеуказанные работы должны быть завершены до начала ноября. Следующий этап капремонта Пушкинского ДК запланирован на будущий год. Тогда начнут приводить в порядок его внутреннее пространство, кабинеты и служебные помещения. Систему отопления в очаге культуры полностью заменили еще в прошлом году.

— Очень надеюсь, — говорит Нина Демихова, — что нам удастся воплотить в жизнь все то, что задумано. И наша «кузница талантов» обретет вторую жизнь.