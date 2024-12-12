В День Героев Отечества в селе Пушкино были открыты мемориальные доски в честь Андрея Гребенникова и Сергея Чарояна, которые погибли в ходе специальной военной операции. В знаковом для села событии приняли участие родственники погибших ребят, односельчане и школьники.

От имени главы Добринского района Александра Пасынкова всех собравшихся на памятном мероприятии поприветствовала его заместитель Галина Демидова.

— Не случаен тот факт, что мы открываем мемориальные доски в День Героев Отечества, — сказала Галина Михайловна, обращаясь к пушкинцам. — И Андрей Гребенников, и Сергей Чароян для нас самые настоящие Герои. Ценой своих жизней они выполнили свой гражданский и воинский долг. Их поступки навсегда будут вписаны в историю нашей страны. Большое спасибо их родителям за воспитание мужественных сыновей и выражаем глубокое соболезнование. Мы все будем помнить подвиги Андрея и Сергея ради мирного неба над нашей головой.

Много теплых слов о погибших земляках сказали глава Пушкинского сельского поселения Нина Демихова и директор местной школы Виктор Яров. Они вспомнили, какими веселыми и жизнерадостными были погибшие ребята, всегда откликались на любые просьбы о помощи. В этот момент на лицах большинства пришедших на митинг выступили слезы. Самым волнительным моментом стала церемония открытия мемориальных досок, в которой приняли участие родственники Андрея Гребенникова и Сергея Чарояна, а также руководители района и сельского поселения. К подножию постамента, где они закреплены, легли живые цветы.

Настоятель храма святого Димитрия Ростовского иерей Андрей Селиверстов в своей проповеди сказал, что нужно помнить подвиги предков, которые защищали свою Родину. Затем он провел чин освящения мемориальных досок.

Андрей Гребенников родился в 1972 году, окончил 8 классов Пушкинской школы. В Усмани получил профессию учителя физкультуры, а после поступил в Воронежское военно-авиационное училище. Был участником Чеченской кампании, побывал в Югославии. Служил в военной авиации в Туле. С сентября 2022 года был на СВО. Погиб 18 июня 2023 года в Херсонской области. Посмертно награжден орденом Мужества.

Сергей Чароян родился 15 августа 1991 года. После 9 классов Пушкинской школы получил профессию изготовителя железобетонных изделий. Отслужил в армии. 17 марта 2023 года подписал контракт и отправился на СВО. Был оператором-наводчиком боевой машины. Возвращался с очередного задания на опорный пункт, когда его технику атаковал боевой дрон. Погиб 30 ноября 2023 года. Награжден орденом Мужества (посмертно).