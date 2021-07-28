В Добринском районе полным ходом идут работы по подготовке школ к новому учебному году.

По словам заместителя начальника районного отдела образования Любови Свиридовой, в большинстве образовательных учреждений района в этом году ведется только косметический ремонт.

Масштабный ремонт — только в Пушкинской школе. Здесь идет полная замена системы отопления. Помимо этого, капремонт идет в двух классах, где к новому учебному году должен будет открыться образовательный центр «Точка роста». На месте их проведения побывал корреспондент «ДВ».

И ТЕПЛО, И ЭКОНОМНО

Пушкинская школа, по словам ее директора Виктора Ярова, была построена в далеком 1969 году.

— За это время, — говорит директор образовательного учреждения, — система отопления полностью вышла из строя и уже не обеспечивала нужный температурный режим для 180 учащихся, их педагогов и техперсонала школы. Ранее проводился частичный ее ремонт, но сами отопительные радиаторы не менялись.

Работы по замене системы отопления стартовали с 9 июля. Их ведут работники тверской фирмы «Приоритет». На данный момент рабочие занимаются прокладкой трубопроводов подающей и обратной системы. Скоро должны привезти отопительные радиаторы. Затем систему закольцуют, проведут опресовку и пуско-наладочные работы.

К 16 августа рабочие должны завершить все работы.

РАСТИТЬ СВОИХ УЧЕНЫХ

Почти 1 миллион 700 тысяч рублей из районного бюджета было направлено на переоборудование двух кабинетов, где скоро должен появиться образовательный центр «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование».

Как рассказал В.В. Яров, к работам подрядчик (грязинская фирма «Татьяна») приступил еще в конце мая. За этот период полностью заменили полы, провели перепланировку помещений для увеличения полезной площади. Основным направлением «Точки роста» будет естественно-научный цикл предметной области физика, биология, химия и робототехника. Он будет направлен на углубленное изучение этих предметов. По робототехнике дети будут знакомиться с основами программирования.

На оснащение новой современной школьной мебелью уйдет более 700 тысяч рублей. к партам в кабинете физики подведут низковольтное напряжение для выполнения электротехнических лабораторных работ. Кабинет оборудуют новыми цифровыми лабораториями по физике, биологии и химии. Будет смонтирован вытяжной шкаф в кабинете химии для проведения химических опытов. Уроки по этим предметам станут более интересными для школьников.

К новому учебному году Пушкинская школа преобразится кардинально.