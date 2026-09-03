В пяти округах региона установили четвёртый класс пожарной опасности

С третьего на четвёртый сменился класс пожарной опасности в лесах Воловского, Добринского, Тербунского, Усманского и Хлевенского округов, что означает высокий риск возникновения лесных пожаров. На остальной территории Липецкой области сохраняется третий класс пожарной опасности.
Напомним, что из-за жаркой и сухой погоды в Липецкой области продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено посещение лесов и въезд туда на авто-, мото- и электротранспорте. Также во время действия особого противопожарного режима в лесах запрещено разводить любой открытый огонь.
«Леса — это наше богатство и достояние, которое нужно беречь. В условиях жаркой и сухой погоды риск возгораний особенно высок. Прошу всех ответственно относиться к пожарной безопасности: соблюдать особый режим, не разводить костры, убирать за собой мусор. От каждого из нас зависит, сохраним ли мы наши леса для будущих поколений», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.