Прокуратура Измалковского района провела проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог местного значения.

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», автомобильные дороги в с. Афанасьево, д. Денисово, с. Ровенка, с. Чернава, д. Хухлово не соответствовали требованиям безопасности: дорожное полотно имело значительные выбоины и неровности, препятствующие проезду автотранспорта с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.

В рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории прокурор обратился в суд с требованием возложить на отдел ЖКХ, дорог и транспорта администрации муниципального района обязанность района привести автомобильные дороги в надлежащее эксплуатационное состояние в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного решения взято на контроль, сообщили в прокуратуре Измалковского района.